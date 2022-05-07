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«Просто космос!»: Чехова в цветочном бикини показала точеную талию

Кадрами телезвезда поделилась в своей соцсети.

«Просто космос!»: Чехова в цветочном бикини показала точеную талию
Анфиса Чехова. Фото: Global Look Press

Несколько месяцев назад Анфиса Чехова перебралась на Бали. До этого телеведущая жаловалась на затяжную депрессию. Лечить ее звезда решила в курортном местечке.

В своей соцсети Анфиса делится яркими снимками. На этот раз она показала, как отдохнула в одном из СПА-салонов. Чехова нарядилась в яркий бикини и нырнула в ванну, засыпанную цветами.

Анфиса Чехова
Анфиса Чехова. Фото: соцсети

«Как бы тебя ни манили любовные горки.
Каким бы заманчивым ни был на них рулевой…
На виражах продержаться сумеешь не долго.
Оставайся лишь там, где ты можешь остаться собой!» — подписала кадры Чехова.

Фанаты отметили, что точеная фигура Анфисы – просто бесподобна.

«Вау! Какая красота! Просто космос! Классная!» — писали восторженные пользователи Сети.

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