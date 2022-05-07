«Просто космос!»: Чехова в цветочном бикини показала точеную талию

Несколько месяцев назад Анфиса Чехова перебралась на Бали. До этого телеведущая жаловалась на затяжную депрессию. Лечить ее звезда решила в курортном местечке.

В своей соцсети Анфиса делится яркими снимками. На этот раз она показала, как отдохнула в одном из СПА-салонов. Чехова нарядилась в яркий бикини и нырнула в ванну, засыпанную цветами.

«Как бы тебя ни манили любовные горки.

Каким бы заманчивым ни был на них рулевой…

На виражах продержаться сумеешь не долго.

Оставайся лишь там, где ты можешь остаться собой!» — подписала кадры Чехова.

Фанаты отметили, что точеная фигура Анфисы – просто бесподобна.

«Вау! Какая красота! Просто космос! Классная!» — писали восторженные пользователи Сети.

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