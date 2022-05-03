Времени зря не теряет: вернувшийся на «Дом-2» Тигран Салибеков устроил романтическое свидание с Юлией Белой

Участники проекта Тигран Салибеков и Юлия Белая отправились кататься на теплоходе по Москва-реке.

Еще не до конца разведенный с матерью троих своих сыновей Тигран Салибеков взял быка за рога. На днях он вернулся на «Дом-2» с целью найти себе новую пассию и начал вести себя довольно решительно.

Тигран Салибеков практически отбил Юлию Белую у Влада Дубровского и уже устроил для брюнетки романтическое свидание.

В микроблоге Тигран Салибеков поделился кадрами с «Поляны».

«Все еще спят, ну а мы едем на романтическое свидание», — рассказал Тигран Салибеков.

Позже он показал центр Москвы, теплоход и засветил на видео заспанную Юлию Белую с развевающимися волосами.

Напомним, на днях в интервью Teleprogramme.pro Юлия Белая говорила, что с Владом Дубровским у нее серьезные отношения. Вероятно, увидев красавчика Тиграна Салибекова, она не смогла устоять.

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