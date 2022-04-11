Стала проще: Лобода с коротко стриженными ногтями появилась с дочкой на прогулке

Недавно у Евы был день рождения.

9 апреля певица Светлана Лобода отмечала день рождения своей старшей дочки Евы, которая появилась на свет в отношениях звезды с танцовщиком Андреем Царем (Левандовским).

Артистка не была с ним официально расписана. Вторая наследница — Тильда — тоже появилась вне брака. То, что ее отцом является немецкий музыкант Тилль Линдеманн, Светлана Лобода не подтверждала, но и не отрицала официально.

«Сегодня день рождения моей старшей дочери. Я желаю тебе счастья, моя любовь. Евочка, мое первое дитя, мой светлый и чистый ребенок с большим сердцем… Сегодня она грустит, и ей непросто многое понять, во многом разобраться, я помогаю ей в этом», — написала в день именин дочки Лобода.

Сейчас звезда показала в «Телеграме» кадр, сделанный на прогулке с Евой. На фото они обе тянутся к появившимся цветам.

«Новая жизнь», — подписала снимок певица.

Всегда предпочитающая яркий и длинный маникюр Лобода запечатлелась с неожиданно короткими ногтями без покрытия.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.