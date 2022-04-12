Свежее фото несчастной Лободы: певица перестала быть блондинкой, забыла про макияж и «потеряла» ресницы

Светлана Лобода неожиданно сменила имидж, превратившись из блондинки в брюнетку. Также певица совершенно забыла про макияж, наращивание ресниц и яркий маникюр.

Как выглядит сейчас Светлана, можно увидеть в ее телеграме, куда она выставила свежий снимок с печалью во взгляде. Знаменитость запечатлелась во время занятий физической культурой, а значит, окончательно она все-таки не перестала следить за своей внешностью.

«Сегодня меня спасает йога и спорт», — подписала она кадр.

К слову, чуть ранее на другом обнародованном ею снимке артистка сверкает неожиданно короткими ногтями. Сейчас, судя по всему, Лобода все-таки сходила к маникюрщице.

Известно, что Светлана покинула Россию и улетела в Европу, где, по словам знаменитости, у нее есть недвижимость, а также проживает семья.

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