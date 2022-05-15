Обошли всех с отрывом: группа Kalush Orchestra из Украины стала победителем «Евровидения-2022»

Несмотря на провокационное высказывание, представители из Украины не были дисквалифицированы. Судейское голосование вывело их на первое место.

14 мая в Турине состоялся долгожданный песенный конкурс «Евровидение», которые во время пандемии не проводили. А в прошлом году победу одержала группа из Италии Maneskin с солистом Дамиано Давидом, который очаровал публику.

Благодаря ребятам в 2022 году конкурс прошел в Турине, куда съехались тысячи поклонников этого мероприятия. А вот Россию исключили из участия в конкурсе «Евровидение» в этом году. Такое решение принял исполнительный совет EBU принял еще в феврале.

25 стран прошли в финал после двух отборочных туров. По результатам зрительского голосования 1 место занимала Великобритания, затем в списке шла Швеция и Испания.

Букмейкеры утверждали, что лидером будет Украина, которая в этом году отправила на конкурс группу Kalush Orchestra. И после оглашения ведущими судейского голосования, в таблице произошли изменения. На первом месте оказалась Украина с большим отрывом — 631 балл. Второе место заняла Великобритания, третье — Испания.

Победители забрали кубок и исполнили свою песню, которая принесла им победу. Отметим, что во время своего выступления солист группы нарушил правила и стал выкрикивать со сцены политические лозунги. За это группу могли дисквалифицировать. Но организаторы не стали этого делать.

«Мы понимаем глубокие чувства вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер», — заявили организаторы Евровидения.

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