«Надо пополнить свой розарий»: Стриженова в лимонном пальто посетила выставку на ВДНХ

Екатерина Стриженова является известной ведущей. Многие зрители знают ее благодаря передачи «Доброе утро», а также Екатерина ведет передачу «Время покажет». Примечательно, что она регулярно появляется в эфире в новых нарядах.

В обычной жизни ей тоже удается выглядеть стильно и женственно. Зачастую она носит наряды, которые создает ее сестра дизайнер Виктория Андреянова.

В мае Стриженова успела отдохнуть на даче, съездить на рыбалку и погулять на природе. А вот 14 мая телеведущая поделилась кадрами с выставки. Она устроила себе насыщенный день. Артистка посетила ВДНХ, где отметилась в павильоне «Цветоводство». Екатерина щегольнула в костюме с брюками и лимонном пальто прямого кроя. Она поддержала тренд на яркие цвета.

«В японском дворике в Ботаническом саду зацвела сакура! А рядом на ВДНХ очень много красивых уголков для прогулок и павильонов для самых любознательных. Мы заглянули в „Цветоводство“. Там сейчас небольшая выставка: „Цветы и только“. Там есть несколько „интерактивных игрушек“ — как из семян получаются растения , как из кокона вылупляется бабочка и обучающая голограмма. Но надо брать экскурсовода, чтобы все рассказал и показал. Еще мне понравилось, что картины художников развесили без пиететов — работы знаменитостей рядом с молодыми неизвестными. Тогда ты выбираешь взглядом картину по принципу „что больше всего нравится“ , а не идешь условно к самому дорогому полотну. А Директор Ботанического сада пригласил нас на выставку роз, она пройдет в середине июня. Обязательно приду, надо пополнить свой маленький розарий», — написала Стриженова.

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