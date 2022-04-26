«Это было прекрасно»: Стриженова и ее дочка в остромодных тренчах появились на модном показе

Телеведущая оделась в одном стиле с наследницей. Она пришла поддержать сестру Викторию Андреянову, которая представила новую коллекцию нарядов.

Екатерина Стриженова является известной телеведущей. Она уже много лет ведет передачи «Доброе утро» и «Время покажет». Также Екатерина участвует в театральных постановках. Она в свои 54 года может похвастаться моложавым видом.

Многие даже не догадываются, что телеведущая уже стала бабушкой и воспитывает внука Петра. Благодаря нарядам она зачастую выглядит женственно и элегантно.

На днях Стриженова побывала на службе в храме с младшей дочкой Александрой. Они вместе отметили Пасху. А также телеведущая посетила модный показ своей сестры Виктории Андреяновой, которая является дизайнером. Она представила свою новую коллекцию одежды.

Екатерина облачилась в тренч с золотистым узором и широкими лацканами. Лук дополнили белые ботильоны на шпильке. В таком же стиле оделась ее наследница. Александра щегольнула в тренче цвета айвори, а на ее голове была шифоновая косынка.

«Это было прекрасно, как глоток свежего воздуха. На показ к дизайнеру принято приходить в его одежде», — написала артистка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Стриженова. Многие поразились тому, как она похожа с наследнице. Они получили сотни комплиментов. «Какие красивые», «Ох, как это круто», «Очень люблю такие женственные наряды», «Саша так на вас похожа», «Легкий невесомый платок — до чего волшебно», «Ну просто две леди», «Невероятно красиво», — прокомментировали кадры подписчики.

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