Загородный отдых: Стриженова в пудровом костюме с юбкой макси отметилась на природе

Екатерина Стриженова является известной телеведущей. Она не скрывает, что порой проводит целый день на съемках, но при этом она еще играет в театре. Артистка ведет передачи «Доброе утро» и «Время покажет».

Этой весной ей не раз удавалось провести выходные с семьей. На майские праздники она уезжала на дачу, а также рыбачила вместе с мужем Александром. Обычно звезда любит активный отдых.

А вот 14 мая Стриженова отправилась за город. Она поделилась кадрами, на которых предстала в пудровом костюме с юбкой макси. Наряд дополнил пояс. Нежный наряд скрыл изъяны ее фигуры.

Телеведущая покрасовалась в кокошнике. Она собрала волосы в хвостик. Екатерина провела время на природе, где устроила фотосессию. Она сделала нюдовый макияж, подчеркнув природную красоту.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Стриженова. Многие отметили, что она похорошела. «Отдых идет на пользу», «Какая вы красивая», «Ну что за яркая женщина! Очень красивые кадры», «Ну просто прелесть», «Катя, вы где-то прячете молодильные яблочки», «Очень красиво! Особенно на фоне такой зелени», «У вас выходные всегда насыщенные», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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