«На съемке программы»: Екатерина Стриженова показала, как Елена Малышева работает над новыми выпусками

После того как передача «Жить здорово!» пропала из эфира, многие телезрители заподозрили, что ее автор и ведущая Елена Малышева покинула страну. Но вопреки слухам звезда канала в России. Программа вернулась на экраны, пока, правда, с повторами, но работа над новыми выпусками вовсю кипит.

Это стало известно благодаря Екатерине Стриженовой. Телеведущая показала, как Елена Малышева работает на съемочной площадке, и поразмышляла на тему слухов и хейта.

«На съемке программы «Здоровье» работа кипит. У Елены Васильевны Малышевой записывается очередной пул. Удивительно, что до сих пор читаю в сети всевозможные небылицы, видимо от «особо осведомленных» — не хочу даже повторять этот бред, но понимаю, что это явно кому-то очень нужно! Человек успешный и уважаемый всегда является мишенью для бездарностей, видимо заработать удается только распространяя сплетни… Всем здорового давления!!!» — написала звезда.

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