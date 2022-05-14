Уикенд в парке: Шубская запечатлела подросших сыновей Овечкина в модных стеганых куртках

Анастасия Шубская является дочкой актрисы Веры Глаголевой. Она давно счастлива в браке с Александром Овечкиным. В свое время на их свадьбе гуляли многие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Примечательно, что пара живет в США, но регулярно приезжает в Россию. Избранница хоккеиста уже подарила ему двоих детей: Сергею скоро исполнится четыре года, а Илье в этом месяце стукнет — два.

Еще зимой Шубская приехала в Россию. Она проводит время с родными. Также жена Овечкина водит старшего сына на занятия по хоккею. Сама молодая мама порой дает себе отдохнуть и посещает вечеринки.

А вот 14 мая она провела день на свежем воздухе. В соцсети Анастасия поделилась снимком с наследниками, которые гуляли в парке. Они предстали в модных стеганых куртках. Маленький Сережа также выделился за счет модного цвета наряда — сочная трава.

Поклонники восхитились кадром. Многие поразились тому, какие братья разные. Другие отметили, что старший сын супругов растет копией отца. «Ну что чудесные ребята», «Они такие милые», «Сережа очень вырос и стала еще больше похож на папу», «Младший у вас такой интересный, внешность необычная», «Илья миленький, просто солнечный», «Сыновья у вас красавцы», — прокомментировали пост подписчики.

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