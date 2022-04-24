Ангельски хороша: Шубская в кожаных мини-шортах и шелковой рубашке повеселилась с Жасмин и Успенской

Анастасия Шубская уже больше пяти лет счастлива в браке с выдающимся хоккеистом Александром Овечкиным. Она не скрывает, что теперь ее жизнь еще более насыщенная. Супруги живут в США, но каждый год приезжаю в Россию.

Примечательно, что Анастасия подарила избраннику сыновей. У них растут трехлетний Сергей и годовалый Илья. Спортсмен признавался, что мечтает о дочке.

Не так давно Шубская приехала в Москву, но без мужа. Она уже водит старшего сына на тренировки по хоккею. Также супруга Овечкина часто видится с родными. 23 апреля она побывала на могиле матери.

А вот вечер Анастасия провела со своим отцом предпринимателем Кириллом Шубским. В салоне красоты ей сделали высокий пучок и макияж с акцентом на глаза. А вот джинсы и топ она сменила на более светский лук.

На вечеринке жена Овечкина предстала в кожаных мини-шортах и шелковой рубашке персикового цвета. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. За одним столиком с ней сидела Жасмин. Она спела для публики. Следом выступила Любовь Успенская, которая в 68 лет может дать фору более молодым коллегам. В зале была ее дочка Александра Плаксина. К концу вечера Шубская танцевала под живую музыку.

Поклонники вновь восхитились тем, как выглядит дочка Глаголевой. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы красотка», «Даже в шортах выглядите элегантно», «До чего роскошная», «Просто восторг от вашей фигуры», «Неземная красотка», «Ангел», — прокомментировали кадры подписчики.

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