«Я хочу жить»: Ольга Бузова в модной жилетке устроила танцы на катере посреди реки

Ольга Бузова является не только известной телеведущей, но и певицей. Она привыкла жить под прицелом камер. Порой Ольга специально привлекает к себе внимание. Она часто экспериментирует со стилем и не боится облачаться в дерзкие образы.

В свои 36 лет артистка не перестает работать над собой. Не так давно она занялась спортом и уже похвасталась, что похудела на несколько килограммов.

Обычно Ольга много работает. Она может целый день провести на съемках, сменяв несколько нарядов. А вот 14 мая телеведущая устроила себе выходной. После тренировки она отправилась на прогулку и покаталась на катере по Москва-реке.

Артистка облачилась в пудровый спортивный костюм и черную жилетку, которые в тренде в этом сезоне. Бузова распустила длинные волосы. Она устроила танцы прямо на катере. Артистка насладилась солнечной погодой.

«Какой прекрасный день, как же важно не забывать жить. Вот так, взять, и поехать днем кататься на катере. Когда то дождь, то солнце, а мне все равно. Я хочу жить, и даже, учитывая мой сумасшедший график, наслаждаться каждым мгновением моей жизни! Ведь, она одна», — написала звезда в соцсети.

Поклонники оценили ролик. Многие признались, что такие кадры им больше нравятся, чет откровенные фото, которые часто публикует Бузова. «Какая веселая и счастливая», «Спортивный стиль вам очень-очень», «Эмоции самые сильные», «Одетая Оля — красивая Оля», «Вот приятно смотреть», «И без тонны грима», — прокомментировали пост подписчики.

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