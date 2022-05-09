На стиле: Бузова в кожаных брюках-дудочках и белом жакете со шнуровкой выступила в парке в Серпухове

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она прославилась, когда вела шоу «Дом-2», а потом артистка решила покинуть проект. Блондинка стала вести новые передачи. Она ездит в Африку на шоу уже второй год.

Каждый раз телеведущая подбирает для себя новые образы. Порой ее критикуют за слишком пикантные наряды. Но в последнее время звезда отдает предпочтение романтичным лукам и нарядам в стиле кэжуал.

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Этой весной в гардеробе Ольги появилось много кожаных нарядов. Она поддержала тренд на маскулинность. 9 мая артистка приехала в Серпухов. Она подготовилась выступить на праздничном концерте в парке.

На этот раз блондинка предстала в кожаных брюках-дудочках и белом удлиненном жакете со шнуровкой на спине. Лук дополнили сабо с открытым носом. Бузова сделала высокий хвост и макияж с акцентом на глаза.

На сцене она исполнила свои хиты. Не обошлось без зажигательных танцев. Примечательно, что артистка поправилась, но выбрала жакет, который визуально стройнит.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие отметили, что у нее удачный образ, а вот за выбор песен для исполнения 9 мая ее некоторые раскритиковали. «Оля, какой лучок», «Для такого мероприятия наряд какой-то не уместны, как и песня про арбузы», «Ой, кожаные брюки сидят идеально», «Тут даже стройная», «Оля такая Оля», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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