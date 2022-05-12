«Я влезла в свои джинсы»: Бузова похвасталась постройневшей фигурой, примерив бра с декольте

Ольга Бузова является известной телеведущей. Слава пришла к ней благодаря шоу «Дом-2». А потом она стала вести новые проекты и начала карьеру певицы. Примечательно, что артистка может похвастаться большим количеством нарядов.

Она также примеряет новые образы на съемках. Певица не скрывает, что пополнела еще в декабре прошлого года, но в форму вернуться оказалось сложно. Несмотря на это, звезда делится кадрами, на которых в шортах танцует на пилоне.

На днях Ольгу раскритиковали за ее внешний вид и отсутствие пластичности. Но она дала отпор хейтерам, заверив, что знает о своих недостатках. А вот 12 мая телеведущая без стеснения запечатлела себя без макияжа и фильтров.

При этом она облачилась в черное бра с глубоким декольте. Бузова блеснула на камеру пышным бюстом. Она не постеснялась показать прелести фигуры пока ехала на работу.

А вот позже телеведущая запечатлелась во весь рост. Она покрасовалась в джинсах скинни голубого цвета и на каблуках. Ольга призналась, что постройнела.

«А я влезла сегодня в свои джинсы! Вес пошел вниз, наконец-то!» — заявила звезда.

Поклонники отметили, что она действительно хорошо выглядит. Но на втором видео артистка использовала фильтры. Многие отметили, что она зря прячет лицо, пусть и с неидеальным тоном кожи. «Какая же вы классная», «Откуда такое декольте?», «Хорошо худеешь, где надо», «Без фильтров вообще другая», «зачем обманывать и накладывать фильтры?», «Оля, это джинсы на размер больше просто», — стали писать подписчики.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!