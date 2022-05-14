«Люблю гулять одна»: Стеша Маликова отметилась в джинсах кюлотах и ультрамодном кардигане

Стеша Маликова не раз появлялась на премиях и балах. Она является дочкой Дмитрия Маликова. Наследница певца окончила МГИМО. Она часто помогает родителям и нянчится с маленьким братом.

А вот два года назад юная бизнесвумен запустила свою бренд одежды. Она всегда интересовалась модой. Теперь наследница артиста следит за трендами и создает наряды для сверстниц. Этой весной она уже демонстрировала косухи и легкие платья, которые выпустит летом.

Недавно Маликова вернулась из отпуска. В Дубае она смогла выгулять свои обновки. А вот 14 мая дочка артистка похвасталась своим весенним образом. Она примерила джинсы кюлоты с подворотами и ультрамодный кардиган с цветочным узором.

Она сделала акцент на тонких щиколотках. Стеша решила собрать волосы в пучок. Она поддержала несколько трендов: джины с высокой посадкой и кардиганы с принтом.

«Обожаю субботу, такое расслабленное настроение», — призналась звезда.

«Люблю гулять одна, в Москве весной одно удовольствие. Вообще, говорят, что если наедине с собой комфортно, значит вы на правильной волне. Заряжаемся энергией и мыслями , и завтра летим в рабочую неделю. У нас готовы последние образцы из летней коллекции, уже не терпеться поделиться с вами. Вообще, лето DressByStesha обещает быть очень нежным и легким. Будет много льна, вискозы — плательной и костюмной. Каждая коллекция становится красивее и красивее. Каждый раз мне нравится то, что мы производим все больше и больше. Не в этом ли настоящее счастье?» — поделилась Стефания.

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