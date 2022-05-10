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Хит лета: Стеша Маликова в воздушном белом платье с многослойной юбкой и косынке отметилась на лужайке

Дочка Дмитрия Маликова продемонстрировала романтичный аутфит.

Хит лета: Стеша Маликова в воздушном белом платье с многослойной юбкой и косынке отметилась на лужайке
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды

Стеша Маликова является дочкой Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Она выросла в звездной семье и с малых лет была в центре внимания. Стефания часто путешествует с родителями, а также посещает балы и светские рауты.

Не так давно она окончила МГИМО. На тот момент юная бизнеследи уже запустила свой бренд одежды. Она всегда интересовалась модой и теперь воплощает свои идеи.

Не так давно Маликова презентовала весеннюю коллекцию. Она хвасталась косухами, рубашками и кардиганами с актуальным принтом. А вот во время отпуска в Дубае дочка артистка демонстрировала летние костюмы и романтичные платья.

По возращению в Москву она показал еще один наряд, который станет хитом лета. Стефания покрасовалась в воздушном белом платье с многослойной юбкой и косынке в тон. Она позировала на зеленой лужайке.

Примечательно, что косынки стали популярны в прошлом году. Их даже стали носить зимой. Маликова активно поддержала этот тренд. Поклонники восхитились нежным образом.

Маликова
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезда

«Ну какая красивая», «Просто очаровательная», «Любуюсь тобой», «Платье волшебное», «Как из сказки», «Стеша, до чего это красиво», «Образ бесподобный», «Любуемся этой красотой», «Платье тако легкое, воздушное! Прям нимфа в нем», — прокомментировали пост подписчики.

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