Хит лета: Стеша Маликова в воздушном белом платье с многослойной юбкой и косынке отметилась на лужайке

Стеша Маликова является дочкой Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Она выросла в звездной семье и с малых лет была в центре внимания. Стефания часто путешествует с родителями, а также посещает балы и светские рауты.

Не так давно она окончила МГИМО. На тот момент юная бизнеследи уже запустила свой бренд одежды. Она всегда интересовалась модой и теперь воплощает свои идеи.

Не так давно Маликова презентовала весеннюю коллекцию. Она хвасталась косухами, рубашками и кардиганами с актуальным принтом. А вот во время отпуска в Дубае дочка артистка демонстрировала летние костюмы и романтичные платья.

По возращению в Москву она показал еще один наряд, который станет хитом лета. Стефания покрасовалась в воздушном белом платье с многослойной юбкой и косынке в тон. Она позировала на зеленой лужайке.

Примечательно, что косынки стали популярны в прошлом году. Их даже стали носить зимой. Маликова активно поддержала этот тренд. Поклонники восхитились нежным образом.

«Ну какая красивая», «Просто очаровательная», «Любуюсь тобой», «Платье волшебное», «Как из сказки», «Стеша, до чего это красиво», «Образ бесподобный», «Любуемся этой красотой», «Платье тако легкое, воздушное! Прям нимфа в нем», — прокомментировали пост подписчики.

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