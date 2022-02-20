Не Барановская: Лепс закрутил роман с моделью из Украины

Григорий Лепс развелся в декабре прошлого года после 20 лет брака. После этого популярному артисту стали приписывать роман с Юлией Барановской. Сам он никак не комментировал эту историю, а телеведущую вообще удивляли такие предположения.

Однако накануне стало известно, что музыкант закрутил роман с эффектной блондинкой. Спутницей Лепса оказалась «Мисс Львов-2018» Наталья Болюх. Девушка уже появлялась на некоторых отечественных ток-шоу, но славы там не снискала. На кадрах, просочившихся в Сеть, Лепс обнимал и нежно целовал в висок 27-летнюю модель.

Известно, что первая вице-мисс «Украина Вселенная» работает экономистом, а также интересуется психологией и дизайном. Она довольно часто бывает в Москве, хотя и живет во Львове. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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