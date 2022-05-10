Завидный холостяк: Григорий Лепс появился в ресторане в компании двух красоток

Певец Григорий Лепс 9 Мая, как и многие его коллеги, работал. Артист принял участие в праздничном концерте, посвященном Дню Победы. И решил провести вечер не менее торжественно. Артист появился в одном из ресторанов в компании двух очаровательных спутниц, одну из которых он отметил на фотографии.

Его спутницей оказалась Елизавета Ридель. Девушка любит красивую жизнь и путешествия, кадров с которых у нее в микроблоге очень много. А в Интернете на запрос по имени девушки поисковая система выдает материалы про эскорт-услуги.

Напомним, Григорий Лепс совсем недавно стал завидным холостяком. Он развелся с женой спустя 20 лет брака.

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