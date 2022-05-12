«Моя болтушка»: сестра Жанны Фриске показала крохотную дочку в костюме с мишками

Наталья Фриске рассекретила прозвище наследницы. Она призналась, что не успевает покупать ей вещи, так как она растет очень быстро.

Жанна Фриске рано ушла из жизни. У нее остался сын Платон, о котором заботится папа Дмитрий Шепелев, но он запрещает родным певицы навещать внука. Но недавно в звездной семье произошло радостное событие.

Сестра артистки Наталья стала мамой. Она несколько лет назад развелась и потом о личной жизни почти не рассказывала. Родственница звезды родила дочку Луну. А вот с отцом девочки она рассталась еще во время беременности.

Наталья не скрывает, что мечтала стать мамой. Теперь она заботится о наследнице. Недавно новоиспеченная мама устроила ей фотосессию. Она также позволяет бабушке и дедушке нянчится с внучкой.

12 мая Фриске отправилась гулять с крохой. Она насладилась солнечной погодой. А вот вечером ей захотелось поделиться более трогательными кадрами. Она засняла дочку, которая в белом костюмчике с мишками дрыгала ножками и агукала.

«Моя болтушка», — умилилась звезда.

Потом Наталья призналась, что Луна быстро растет. Она едва успевает покупать ей наряды.

«Мой круассанчик так быстро растет, что некоторые вещи на 3-4 месяца нам уже малы. Моя отдельная любовь — муслиновые пеленки, незаменимы на лето будут. И вещи из муслима тоже, думаю. Но погода, похоже, не даст нам насладиться летом», — написала Фриске.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. «Ну что за кукла», «Она чудесная», «Просто прелесть», «Пусть растет», «Ну это же счастье», «Кукла», — прокомментировали пост подписчики.

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