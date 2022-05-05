Сохранить квартиру Жанны для внука Платона: отец Фриске предложил Шепелеву мировое соглашение

Владимир Фриске хочет оставить апартаменты на Шмитовском проезде нетронутыми в надежде, что этой недвижимостью когда-нибудь будет владеть единственный сын Жанны.

Отец ныне покойной экс-солистки группы «Блестящие» Жанны Фриске — Владимир Фриске — на протяжении многих лет судится с ее гражданским мужем Дмитрием Шепелевым. Причиной для спора стали деньги поп-дивы, доля в квартире и возможность принимать участие в воспитании внука Платона. А сейчас, как выяснилось, Владимир Борисович выдвинул телеведущему очередное условие для мирного соглашения.

Еще в конце апреля отец певицы обратился в Пресненский суд Москвы с новым иском к Дмитрию Шепелеву. Как уточнили в пресс-службе ведомства, Владимир Фриске готов договориться с бывшим зятем по делу двухлетней давности. Тогда дедушка Платона отсудил у гражданского мужа ныне покойной дочери порядка семи миллионов рублей — треть суммы, собранной на лечение артистки, которую семья Жанны Фриске возместила Русфонду. Однако этих денег телеведущий так и не вернул. Также по некоторой информации, Дмитрий Шепелев растратил наследство Платона. А эти средства должны были оставаться неприкосновенными до совершеннолетия мальчика.

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«Когда приставы стали проверять счета, оказалось, что вместо 200 тысяч евро на счете внука осталось всего шесть евро. Шепелев не имел никакого права распоряжаться этими средствами, но они были сняты в середине ноября прошлого года. Поэтому мы предложили соглашение, по которому Дмитрий может не возвращать нам семь миллионов в обмен на долю в квартире Жанны на Шмитовском проезде», — приводит «СтарХит» слова Владимира Фриске.

Дмитрий Шепелев, как законный опекун сына Платона, хотел продать принадлежащую ему треть недвижимости, и суд встал на его сторону. Родители покойной Жанны Фриске, наоборот, хотят сохранить апартаменты нетронутыми, чтобы потом передать эту квартиру внуку в память о маме.

Кстати, недвижимость в элитной новостройке Жанна Фриске приобрела еще в середине двухтысячных. И несколько лет делала там ремонт, обустраивая апартаменты под себя. Когда певица скончалась, ее близкие оставили квартиру такой, какой она была при жизни их дочери. Для них это память о Жанне, продавать эту недвижимость они не хотят.

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