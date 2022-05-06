«Счастливая бабушка»: мама Жанны Фриске понянчилась с новорожденной внучкой в кафе

Не так давно в семье покойной Жанны Фриске случилось радостное событие. Ее младшая сестра Наталья впервые стала мамой. На свет появилась дочка, которую нарекли необычным именем Луна.

Новоиспеченная мама не может надышаться малышкой. Да и бабушка с дедушкой тоже не нарадуются внучке. Накануне Наталья Фриске отправилась в кафе вместе с мамой и дочкой и, увидев, как трогательно бабушка общается с младенцем, запечатлела эти моменты на память.

«Счастливая бабушка», — представила за кадром она маму с внучкой.

Мама Жанны и Натальи, Ольга Владимировна, с нежностью и любовью полюбовалась крошкой, держа ее, запеленатую, на ручках. Эта картина умилила многих подписчиков в Сети, и они поспешили порадоваться за всю семью покойной певицы.

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