«Это бывший муж Оли Бузовой»: Водонаева представила хит о Собчак в исполнении Тарасова

Бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева в «Телеграм» представила песню футболиста Дмитрия Тарасова, которую он сочинил после интервью с ним светской львицы Ксении Собчак.
В тексте, в частности, есть такие слова: «Я дал интервью великой Ксении Собчак. В трендах Ютуба Тарасов номер один. Много хейта может полететь сейчас в меня. Набираю хайп. Чувствую этот вайп. Ксюша – топ. Задавала крутые вопросы…».
«Доброго дня и песня от Дмитрия Тарасова. Если что, это бывший муж Оли Бузовой. И, похоже, что бывший футболист».
Напомним, что Дмитрий Тарасов стал гостем проекта «Осторожно, Собчак!». Во время беседы, он, в частности, затронул тему своих отношений с бывшей женой Ольгой Бузовой.
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