«Это бывший муж Оли Бузовой»: Водонаева представила хит о Собчак в исполнении Тарасова

Бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева в «Телеграм» представила песню футболиста Дмитрия Тарасова, которую он сочинил после интервью с ним светской львицы Ксении Собчак.

В тексте, в частности, есть такие слова: «Я дал интервью великой Ксении Собчак. В трендах Ютуба Тарасов номер один. Много хейта может полететь сейчас в меня. Набираю хайп. Чувствую этот вайп. Ксюша – топ. Задавала крутые вопросы…».

«Доброго дня и песня от Дмитрия Тарасова. Если что, это бывший муж Оли Бузовой. И, похоже, что бывший футболист». Алена Водонаева

Напомним, что Дмитрий Тарасов стал гостем проекта «Осторожно, Собчак!». Во время беседы, он, в частности, затронул тему своих отношений с бывшей женой Ольгой Бузовой.

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