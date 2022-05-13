«Там же Бузова купила квартиру»: Собчак заставила Тарасова оправдываться перед Костенко

Светская львица Ксения Собчак во время интервью с Дмитрием Тарасовым поставила футболиста в неприятное положение. Речь зашла о доме, где сейчас живет футболист с женой моделью Анастасией Костенко и детьми. Его он выставил на продажу.

«Есть понимание, что он строился не под твой тип. И даже не под ритм семьи. Мы сейчас ждем квартиру, которая будет к концу года. Я приобрела», — заметила Костенко.

«Она находится на Можайском шоссе, где мост и эстакада», — сказал Тарасов.

«Озеро там еще? Подождите, так там же Ольга Бузова еще купила тоже квартиру!» — воскликнула Собчак.

«Я сейчас за ней не слежу», — оправдался Дмитрий Тарасов.

Напомним, что в свое время Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова приобрели шикарный дом у озера. После развода жилье осталось в собственности футболиста.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.