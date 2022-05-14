После интервью Тарасова: Бузова в кружевном боди оголила тыл в Сети

Поющая телеведущая Ольга Бузова в своем микроблоге в Интернете поделилась на ночь глядя новой фотографией. Красотка решила подразнить подписчиков кадрами из спальни. Она позировала на камеру в кружевном боди, изогнувшись так, чтобы было видно ее оголенный тыл.

«Не спокойной вам пятницы! Погуляйте за меня, а я сериальчик и спать. Благодаря моей Ашми засыпаю сегодня русалкой», — подписала видео Бузова.

Кто-то в комментариях связал ее новое провокационное фото с вышедшим в тот же день интервью ее бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова. Но большинству кадр понравился.

«Синяк можно было замазать», «Красивый костюмчик», «Очень красивая», «Шикарно», «Что хорошего? Была замужем и неудачно, для кого это выставлять?», «Красота», «Вот это пятничная русалка!» — комментируют фотографию люди.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!