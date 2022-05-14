Прическа на выпускной: как сделать пучок дочери
Видео
Как при помощи макияжа сделать губы, как у Анджелины Джоли
Видео

После интервью Тарасова: Бузова в кружевном боди оголила тыл в Сети

Певица решила привлечь внимание неординарным способом.

После интервью Тарасова: Бузова в кружевном боди оголила тыл в Сети
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Поющая телеведущая Ольга Бузова в своем микроблоге в Интернете поделилась на ночь глядя новой фотографией. Красотка решила подразнить подписчиков кадрами из спальни. Она позировала на камеру в кружевном боди, изогнувшись так, чтобы было видно ее оголенный тыл.

«Не спокойной вам пятницы! Погуляйте за меня, а я сериальчик и спать. Благодаря моей Ашми засыпаю сегодня русалкой», — подписала видео Бузова.

Ольга Бузова. Фото: соцсети

Кто-то в комментариях связал ее новое провокационное фото с вышедшим в тот же день интервью ее бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова. Но большинству кадр понравился.

«Синяк можно было замазать», «Красивый костюмчик», «Очень красивая», «Шикарно», «Что хорошего? Была замужем и неудачно, для кого это выставлять?», «Красота», «Вот это пятничная русалка!» — комментируют фотографию люди.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!

Тэги

Бузова новостиНовости googleновости шоу-бизнесаОльга БузоваОльга Бузова последние новости