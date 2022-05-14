«Я очень переживаю за судьбу Ротару и ее семьи»: Матецкий – о задержании сына и внука певицы

Композитор Владимир Матецкий заявил, что главной артисткой в его жизни, безусловно, является знаменитая украинская певица София Ротару.
По словам Владимира Матецкого, с Софией Ротару связаны его лучшие песни в этой жизни. Их знают буквально все, любят и помнят, сообщает «АиФ».
«Я очень переживаю за судьбу Ротару и ее семьи. Кто мог себе представить, что у Софии Михайловны возникнут такие сложности».
Напомним, что несколько месяцев назад сына и внука Софии Ротару задержали на украино-молдавской границе при незаконном пересечении. Позже их отпустили.
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