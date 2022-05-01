«Ужасно! Неорганично»: Софию Ротару раскритиковали за исполнение хита «Звенит январская вьюга»

Знаменитой певице Софии Ротару досталось за саундтрек, который она записала для культовой комедии «Иван Васильевич меняет профессию».

Воскресное шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1» «Песни от всей души» на этот раз посвящалась композициям, которые звучали в культовых советских фильмах.

Речь зашла и о комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», в частности, о треке «Звенит январская вьюга». Героиня Натальи Селезневой исполняет ее на фоне морского прибоя.

Поет за актрису известная певица Нина Бродская. По темпераменту и энергетике она совпадает с Селезневой и именно поэтому многие думали, что песню исполнила сама актриса. Но оказывается, кроме Нины Бродской этот саундтрек для фильма записывала еще одна певица.

«А кто записал первый трек. Кто мог звучать вместо Нины Бродской, как вы думаете? Это звезда, большая звезда», — сказал ведущий программы Андрей Малахов.

Гости в студии предположили, что это могла быть Аида Ведищева или Майя Кристалинская.

«Нет! София Ротару», — объявил Андрей Малахов.

Он предложил посмотреть запись этого же отрывка из фильма, но с голосом Софии Ротару.

«Вообще ей не подходит. Экспрессии не хватает. Конечно, мы уже привыкли к тому варианту, все паззлы сложились. Энергетика другая. И с образом вообще не совпадает», — высказали свои мнения гости студии.

Строже всех была актриса Нина Маслова, сыгравшая в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» жену Ивана Грозного.

«Под эту запись Селезнева не похожа на себя. Ужасно. Неорганично!» — сказала Нина Маслова.

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