Постарела: почему Алла Пугачева в Израиле стала выглядеть хуже

Легендарная артистка живет на чужбине уже третий месяц и возвращаться в Россию не собирается.

Алла Пугачева уже третий месяц живет в Израиле. Там легенда эстрады отметила свой 73-й день рождения и День Победы. Учитывая, что у ее мужа Максима Галкина весь июнь расписан концертами, покинуть жаркую чужбину артистка сможет не скоро.

Тем временем, поклонники переживают за любимую певицу – якобы, она стала выглядеть хуже. Косметолог Мадина Байрамукова рассказала «Собеседнику», почему это произошло. В жарком климате Примадонна постарела, и это стало очень заметно.

«Причина кроется как раз в резкой смене климатического пояса. Переезды в таком возрасте не лучшим образом сказываются на качестве кожи. Ухудшаются эластические свойства и ответные реакции на косметологические процедуры. Из-за того, что с возрастом и сменой климата регенеративные функции кожи ослабляются, проявляется склонность к обезвоженности, повышается раздражительность и чувствительность кожи», — объяснила косметолог.

Пугачевой врач советует не загорать на пляже, а если и выходить на солнце, то только с защитным кремом. Урон коже наносит и кондиционер – его необходимость очевидна, но кожу он высушивает и истончает.

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