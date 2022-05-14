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На дополнительный концерт Максима Галкина в Израиле в продаже остался всего один билет

Выступление юмориста пройдет 21 июня в Кирьят-Моцкине.

На дополнительный концерт Максима Галкина в Израиле в продаже остался всего один билет
Максим Галкин. Фото: Global Look Press

На дополнительный концерт юмориста Максима Галкина, который пройдет 21 июня в израильском Кирьят-Моцкине, в продаже остался всего дин билет.

Продажа билетов на концерты Максима Галкина
Продажа билетов на концерты Максима Галкина. Фото: biletru.co.il

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте по продаже билетов в Израиле. Можно не сомневаться, что последний квиток в самое ближайшее время найдет своего обладателя.

Напомним, что Максим Галкин уже третий месяц находится в Израиле вместе со своей женой певицей Аллой Пугачевой и детьми. В родную страну он возвращаться не спешит.

Добавим, что Максим Галкин за последнее время сделал несколько противоречивых заявлений. В России против него в самое ближайшее время могут завести уголовное дело.

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Алла ПугачеваИзраильМаксим Галкин