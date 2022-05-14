Внук все рассказал: стало известно, продают ли Пугачева и Галкин свой замок в Грязи на самом деле

Слухи о продаже замка в Грязи, принадлежащем Алле Пугачевой и Максиму Галкину, ходят уже давно. Поначалу стоимость роскошного особняка оценивали в миллиард рублей, но за несколько недель его цена «упала» чуть ли мне в четыре раза.

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Однако, сами хозяева не выходили на связь и никак не комментировали судьбу своего гнезда. За них это сделал старший внук Примадонны, музыкант Никита Пресняков. Певец высказался в интервью сайту «Подмосковье сегодня»

«Нет, я там не живу. Алла и Максим не продают замок. И в Латвию они переезжать не собираются. Все, что пишут в интернете – неправда», — развеял слухи артист.

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