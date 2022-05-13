«Будут топтать Аллу Пугачеву»: ведущая Ксения Ларина – о неизбежном будущем жены Максима Галкина

Около трех месяцев Максим Галкин и Алла Пугачева живут в Израиле. Объявленный Примадонной отпуск сильно затянулся. И если ее муж периодически появляется перед своими поклонниками в социальных сетях все с более и более жесткими высказываниями, то народная артистка предпочитает отмалчиваться.

Блогер Лена Миро полагает, что это означает одно — Алла Пугачева планирует вернуться в Россию и произойдет это уже летом. При этом мужа своего она оставит в Израиле.

Журналистка Ксения Ларина полагает, что Алле Борисовне стоит опасаться народного негодования. Ведь хейтеры уже втоптали в грязь ее мужа, очередь за ней.

«Никаких авторитетов уже нет. Жду, что со дня на день будут топтать Аллу Борисовну, нашу священную корову в высоком смысле слова. Если уж Максима Галкина они затоптали, требуют лишить званий и концертов…» — сказала она в YouTube-шоу «И грянул Грэм».

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