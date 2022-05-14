«Перед артистами никто не стелился»: критик Остудин раскрыл секреты «Вечернего Урганта»

По словам специалиста, в проекте всегда работала интересная и творческая бригада людей.

Музыкальный критик Алексей Остудин заявил, что в шоу «Вечерний Ургант» всегда работала интересная и творческая бригада людей, многих из которых он знает лично.

Как добавил Остудин, в шоу каждый сотрудник занимался своим делом. Кто-то отвечал за музыку, кто-то за приглашенных гостей. На шоу всегда приходили топовые звезды экрана и моды, сообщает МК.ru.

«Причем там даже случились сценки, как с Джеки Чаном, когда он изображал гастарбайтера в коридорах «Останкино». Интервью с российскими артистами проходили не типично, как мы привыкли. Перед артистами никто не стелился». Алексей Остудин

Напомним, что шоу «Вечерний Ургант» не выходит с февраля. Ходит много слухов, что проект могут вообще закрыть. Впрочем, на Первом канале эту информацию опровергают.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.