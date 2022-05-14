«Формат шоу самый сложный»: критик Остудин оценил вероятность закрытия «Вечернего Урганта»

Музыкальный критик Алексей Остудин выразил надежду, что в будущем шоу «Вечерний Ургант» продолжит выходить в эфир. Вряд ли какое-нибудь новое политическое шоу сможет его достойно заменить.

Как заметил Остудин, если проект все-таки закроют, то это будет большая потеря не только для Первого канала, так и для всего российского телевидения.

«Формат данного шоу, на мой взгляд, самый сложный. Многие ведущие к нему подступались, далеко не у всех получилось. Вечернее шоу очень многогранно, от ведущего требуется импровизация, ирония и чувство юмора». Алексей Остудин

Алексей Остудин добавил, что для Первого канала шоу «Вечерний Ургант» — уникальный проект, который никто не захочет потерять, сообщает МК.ru.

Напомним, что последний раз «Вечерний Ургант» выходило в эфир в феврале. Сам Иван Ургант на несколько недель покидал Россию. Недавно он заверил, что продолжит работать на Первом канале.

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