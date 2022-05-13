«Не имеет права вообще их отменять!»: Омаров высказался о заграничных гастролях Урганта

Перенесенные с 2020 года концерты шоу «Вечерний Ургант» в Германии наделали много шума этой весной. Потому что его ведущий Иван Ургант, сбежав из России в Израиль, скомпрометировал себя и передачу. И когда стало известно о гастролях, многие были в ярости. И хотя сейчас сам Ургант уже объявил, что никуда не летит, шумиха продолжается.

Блогер Курбан Омаров, который не раз прошелся по Ивану Урганту за его позицию, обнаружил, что анонсы концертов по-прежнему актуальны. И поразмышлял на эту тему, сравнив гастроли Урганта с концертами Андрея Макаревича.

«Телеведущий и шоумен Иван Ургант решил, видимо, не искушать судьбу на примере Андрея Макаревича и провести свои «сольники» в Германии. С 3 по 5 июня он выступит в городах Дортмунд, Оффенбах и Карлсруэ.

Да, эти шоу были запланированы уже давно и перенесены на июнь 2022-го из-за пандемии коронавируса. Но настоящий россиянин просто не имеет права вообще их отменять! Так ведь, Ваня?» — размышляет Омаров в своем блоге.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!