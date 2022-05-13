Новости шоу-бизнеса: Симоньян высказалась об Урганте, Запашный прошелся по Ширвиндту, Медведева рассекретила возлюбленного

Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Накануне в Сети разлетелась новость о том, что шоу «Вечерний Ургант» закрывают. Позже свое мнение на этот счет озвучила Маргарита Симоньян. Тем временем, Эдгард Запашный высказался о профессионализме Миаила Ширвиндта, а фигуристка Евгения Медведева перестала скрывать возлюбленного. Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Маргарита Симоньян высказалась об Иване Урганте

Шоу «Вечерний Ургант» закрыли – таким сообщением Ксения Собчак переполошила весь мир шоу-бизнеса накануне вечером. Позже информацию опроверг Первый канал. А Маргарита Симоньян тем временем высказалась о происходящем.

«Нет никаких сомнений, что Ургант вернется. И в страну, и в эфир. А мы — уйдем. За ненадобностью. Точнее, в связи с завершением периода надобности», — отметила Симоньян.

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Эдгард Запашный прошелся по профессионализму Михаила Ширвиндта

На днях ведущий Михаил Ширвиндт заявил о том, что парад на День Победы нужно отменить. По этому поводу решил высказаться дрессировщик Эдгард Запашный.

«Я его не могу назвать адекватным ведущим, потому что слышал не раз его высказывания, которые не являются олицетворением адекватности. Надо не бояться идиотам говорить, что они идиоты», — сказал Запашный.

Юрий Лоза объяснил, почему Максим Леонидов уехал в Израиль

А тем временем артист Юрий Лоза объяснил, почему певец Максим Леонидов уехал в Израиль.

«Ну, уехал и уехал. Какая разница, где живет человек? За рубеж уезжают те, кто имеет недвижимость в этих странах. А вот у меня нет дома за границей, мне негде там жить, я и не поеду никуда», — заявил Лоза.

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С кем по соседству будет жить Алла Пугачева в Юрмале

На днях стало известно, что Алла Пугачева с семьей может перебраться из Израиля в Юрмалу. По слухам, у Примадонны там квартира, которую она приобрела в 2019 году.

В случае, если Алла Борисовна и Максим Галкин все-таки поедут в Прибалтику, то их соседями могут стать многие росскиские звезды, у которых тоже есть недвижимость в Юрмале – это Борис Моисеев, Лариса Долина, Сергей Зверев, Аркадий Укупник, Валерий Сюткин и другие.

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Евгения Медведева рассекретила возлюбленного

Фигуристка Евгения Медведева в эти дни отдыхает в Болгарии. Да не одна, а в компании возлюбленного.

На курорте спортсменка весело проводит время с финалистом вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале, участником конкурса «Евровидение», 22-летним Кристианом Костовым.

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