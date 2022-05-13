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Новости шоу-бизнеса: Симоньян высказалась об Урганте, Запашный прошелся по Ширвиндту, Медведева рассекретила возлюбленного

Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Новости шоу-бизнеса: Симоньян высказалась об Урганте, Запашный прошелся по Ширвиндту, Медведева рассекретила возлюбленного
Маргарита Симоньян. Фото: Global Look Press

Накануне в Сети разлетелась новость о том, что шоу «Вечерний Ургант» закрывают. Позже свое мнение на этот счет озвучила Маргарита Симоньян. Тем временем, Эдгард Запашный высказался о профессионализме Миаила Ширвиндта, а фигуристка Евгения Медведева перестала скрывать возлюбленного. Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Маргарита Симоньян высказалась об Иване Урганте

Шоу «Вечерний Ургант» закрыли – таким сообщением Ксения Собчак переполошила весь мир шоу-бизнеса накануне вечером. Позже информацию опроверг Первый канал. А Маргарита Симоньян тем временем высказалась о происходящем.

Иван Ургант
Иван Ургант. Фото: Global Look Press

«Нет никаких сомнений, что Ургант вернется. И в страну, и в эфир. А мы — уйдем. За ненадобностью. Точнее, в связи с завершением периода надобности», — отметила Симоньян.

Эдгард Запашный прошелся по профессионализму Михаила Ширвиндта

На днях ведущий Михаил Ширвиндт заявил о том, что парад на День Победы нужно отменить. По этому поводу решил высказаться дрессировщик Эдгард Запашный.

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный. Фото: Global Look Press

«Я его не могу назвать адекватным ведущим, потому что слышал не раз его высказывания, которые не являются олицетворением адекватности. Надо не бояться идиотам говорить, что они идиоты», — сказал Запашный.

Юрий Лоза объяснил, почему Максим Леонидов уехал в Израиль

А тем временем артист Юрий Лоза объяснил, почему певец Максим Леонидов уехал в Израиль.

Юрий Лоза
Юрий Лоза. Фото: Global Look Press

«Ну, уехал и уехал. Какая разница, где живет человек? За рубеж уезжают те, кто имеет недвижимость в этих странах. А вот у меня нет дома за границей, мне негде там жить, я и не поеду никуда», — заявил Лоза.

С кем по соседству будет жить Алла Пугачева в Юрмале

На днях стало известно, что Алла Пугачева с семьей может перебраться из Израиля в Юрмалу. По слухам, у Примадонны там квартира, которую она приобрела в 2019 году.

Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

В случае, если Алла Борисовна и Максим Галкин все-таки поедут в Прибалтику, то их соседями могут стать многие росскиские звезды, у которых тоже есть недвижимость в Юрмале – это Борис Моисеев, Лариса Долина, Сергей Зверев, Аркадий Укупник, Валерий Сюткин и другие.

Евгения Медведева рассекретила возлюбленного

Фигуристка Евгения Медведева в эти дни отдыхает в Болгарии. Да не одна, а в компании возлюбленного.

На курорте спортсменка весело проводит время с финалистом вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале, участником конкурса «Евровидение», 22-летним Кристианом Костовым.

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"Вечерний Ургант"Алла ПугачеваАлла Пугачева и Максим ГалкинЕвгения МедведеваИван УргантКсения СобчакМаксим ЛеонидовМаргарита Симоньян