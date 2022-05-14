Александр Овечкин может в ближайшие дни вернуться из Америки в Россию вместе со своей семьей

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ближайшие дни с большей долей вероятности вернется из Америки в Россию.

Дело в том, что его команда завершила выступление в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. После завершения сезона Александр Овечкин, как правило, вместе со своей семьей, моделью Анастасией Шубской и детьми, прилетает в родную страну, где встречается с друзьями и участвует в различных светских мероприятиях. В США он возвращается ближе к осени, когда открываются тренировочные лагеря клубов НХЛ.

Напомним, что в последние месяцы на Александра Овечкина, как и других российских звезд НХЛ, оказывается неимоверное давление со стороны западной прессы.

Наши хоккеисты даже перестали посещать пресс-конференции, чтобы избежать провокационных вопросов, касающихся ситуации на Украине.

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