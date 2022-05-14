«Какая-то поганая ситуация»: Александр Овечкин оценил выступление своей команды в Кубке Стэнли

Клуб «Вашингтон Кэпиталз» завершил борьбу в плей-офф в первом же раунде.

Форвард сборной России по хоккею и клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин эмоционально отреагировал, что его команда не выиграла ни одну серию в плей-офф после того, как стала победителем Кубка Стэнли в 2018 году.

«Какая-то поганая ситуация». Александр Овечкин

Напомним, что четыре года назад «Вашингтон Кэпиталз» стал обладателем Кубка Стэнли. После этого результаты команды пошли стремительно вниз. Несмотря на выход в плей-офф, дальше первого раунда команде пройти никак не удается, сообщает «Спорт-Экспресс».

Заметим, что в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли команда Александра Овечкина проиграла в серии со счетом 3:4 клубу «Флорида Пантерз». Овечкин в ближайшее время, скорее всего, вернется на родину, как делает каждое межсезонье.

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