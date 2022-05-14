Американцы назвали Александра Овечкина «диким русским» после его реакции на забитую шайбу

Российский хоккеист и его команда завершили выступление в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

Болельщики команды «Вашингтон Кэпиталз» в соцсетях назвали капитана своей команды хоккеиста Александра Овечкина «диким русским». Такое определение они дали нашему хоккеисту после забитой его партнером шайбы за минуту до финальной сирены.

Гол Ти Джей Оши позволил «Вашингтону» перевести встречу в овертайм. После этого 36-летний россиянин вскинул руки вверх, подпрыгнул на месте и побежал праздновать гол с одноклубниками. Он вел себя в этот момент крайне эмоционально.

Правда, это команде Александра Овечкина в итоге не помогло. В дополнительное время «Вашингтон Кэпиталз» пропустил шайбу и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что команда Александра Овечкина вылетела из плей-офф НХЛ, уступив клубу «Флорида Пантерз». В ближайшее время российский форвард, скорее всего, вернется в Россию, как поступает каждое межсезонье.

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