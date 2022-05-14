«Не как ты Бузову бил»: Ксения Собчак заставила Дмитрия Тарасова краснеть перед футболистами

Светская львица намекнула, что спортсмен все-таки применял силу к своей бывшей жене.

Телеведущая и светская львица Ксения Собчак заставила краснеть футболиста Дмитрия Тарасова перед партнерами по команде. В эфире шоу «Осторожно, Собчак!» звезда прошла так называемое «посвящение в команду». Ей требовалось пройти по коридору футболистов, которые ее «били» в шуточной манере.

«Ты проходишь просто по коридору, и мы тебя все бьем», — заявил Дмитрий Тарасов.

«Но не больно только. Не как ты Бузову бил. Ох, жаришка. Это было посвящение. Не знаю, принесу ли я удачу вашей команде. Играю я так себе». Ксения Собчак

Напомним, что в 2016 году Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись. Причем телеведущая обвинила футболиста в регулярных избиениях.

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