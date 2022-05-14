«Это в голове у меня с детства»: Тарасов рассказал о разнице между Бузовой и Костенко

Дмитрий Тарасов во время интервью Ксении Собчак в ее YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» рассказал, в чем разница между Ольгой Бузовой и Анастасией Костенко, его бывшей и нынешней женами.

«Я себя запрограммировал, что у меня будет дом, будет собака, много детей и жена у меня будет младше меня и не из Москвы. Это в голове у меня с детства. Мне еще папа говорил: «Жену надо из деревни», — признался спортсмен.

В период отношений с поющей телеведущей он пристрастился к клубам, светской жизни и нередко становился героем «желтых» публикаций. Но отцу футболиста такая жизнь сына была не по душе.

А когда он познакомился с Костенко, его «развернуло»: «Мне захотелось спокойствия, меня перестали интересовать эти все… раньше я тратил деньги направо и налево, ездил по самым дорогим мотелям, здесь просто вот такой человек, который все взял на себя основное, что, наверное, и должна делать жена, направлять правильно», — признался многодетный отец.

Жизнь напоказ, в которой сейчас упрекают футболиста, была ему чужда во времена Бузовой. Но начать «жить онлайн» уже с Костенко он стал по воле сердца: «Всему свое время. Есть время – почему бы не снять сторис. Людям сейчас очень нравится, как дети у меня мелькают».

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