Чулпан Хаматова покажет «совесть России» в латвийским спектакле

Чулпан Хаматову все-таки взяли на работу в Новый Рижский театр. Ее имя даже появилось в фойе заведения наряду с другими актерами. Мало того – специально под нее создали моноспектакль.

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Постановку «Постскриптум» Алвиса Херманиса будут показывать с 15 июня. Как пишет КП, Хаматовой не пришлось даже учить латышский для этой роли. Она будет играть на русском языке с латышскими субтитрами.

В основу моноспектакля заложены статьи Анны Политковской в «Новой газете», а также запрещенный цензурой отрывок романа Достоевского «Бесы».

Как говорит Алвис Херманис, «Постскриптум» – это история «о совести, сознании и подсознании России (и не только) в контексте последних событий».

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