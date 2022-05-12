«Занимаешь позицию»: Шнуров заявил, что Хаматова и Галкин попросту выставляют себя жертвами

Отъезд Максима Галкина и Аллы Пугачевой в Израиль наделал много шума. Звездная пара спешно покинула Россию в начале марта и теперь живет в Кесарии. Шоумен готовится к серии концертов, которые пройдут на Земле обетованной в начале лета, а Примадонна, по слухам, занимается детьми, которым уже нашла школу.

Еще одной звездой, которая решила, что жить на чужбине лучше, стала актриса Чулпан Хаматова. Она перебралась в Латвию, где в 80 км от Риги несколько лет назад приобрела дом.

Примечательно, что и Галкин, и Хаматова после отъезда сделали ряд заявлений в адрес России, которые долго обсуждали в Сети. Накануне на эту тему решил высказаться и музыкант Сергей Шнуров. Он считает, что и шоумен, и актриса попросту заняли позиции жертв.

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«Нужно разделять страдания от заявленной позиции. Это в некотором роде твоя публичная маска. Если ты страдаешь, то один. Если выходишь в публичное пространство, то берешь на себя некую роль, обязанности. Занимаешь позицию, для того чтобы на тебя посмотрели, как ты страдаешь», — заявил Шнуров в интервью на YouTube-канале «Белый шум».

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