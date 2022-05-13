«Бесы не должны играть бесов»: Шахназаров – о появлении Хаматовой в рижском театре

На днях стало известно, что Чулпан Хаматова теперь служит в Новом Рижском театре. Пока актриса будет играть на русском, но уже готова выучить латышский язык.

Журналист Михаил Шахназаров возмущен поведением актрисы и не стал скрывать своих эмоций. На своем YouTube-канале «Шах и мат» он порассуждал о том, как в Европе разрушают русскую культуру.

«Сегодня пройдет голосование по сносу памятника освободителей Риги. Нет сомнений, что его снесут. Мы увидели лица соседей, увидели их оскал, увидели их отношение к нам. Но есть и хорошая новость оттуда: Чулпан Хаматова появится на сцене Нового Рижского театра. По поводу бесов… Видимо, вы не так поняли роман великого Достоевского. Бесы не должны играть бесов!» — сказал публицист.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.