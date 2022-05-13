Выход к воде, вокруг лес: стало известно, в каких условиях живет в Латвии Хаматова

В марте Чулпан Хаматова решила покинуть Россию. Пока многие звезды скупали билеты в Израиль, актриса направилась в Латвию. Несколько лет назад она купила дом в элитном экопоселке в 80 км от Риги. Стоимость недвижимости там оценивают примерно в 400 тысяч евро.

Основатель экопоселка Аматциемс Айварс Звирбулис рассказал, что на обширной территории всего 130 участков, где возведены двух- или трехэтажные особняки. Причем каждый из них имеет выход к воде и практически не видит соседей.

«Приезжают и покупают, потому что им просто здесь нравится. Хорошо, здесь есть лес, вода. А в последнее время люди очень много думают о своем здоровье. Каждый дом имеет свой выход к воде. В пруду водится рыба, а в лесу — косули, лисы, зайцы, ежики, белки», — рассказал Звирбулис в YouTube-проекте Алексея Аверьянова VDT.

Напомним, вид на жительство в Латвии Чулпан Хаматова получила еще в 2012 году. Ранее стало известно, что она устроилась на работу в Новый Рижский театр.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.