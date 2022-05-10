«Смысла ждать нет»: почему Пугачева в скором времени вернется без Галкина

Максим Галкин и Алла Пугачева с конца февраля живут в Израиле. И если юморист взял на себя неожиданную роль оппозиционера, его жена ни разу не прокомментировала происходящее вокруг, намеренно дистанцируясь от благоверного.

Блогер Лена Миро уверена, что этому есть объяснение – Примадонна планирует вернуться в Россию. И произойдет это без Галкина.

«Если хотите знать о причинах, скажу прямо: летом в Израиле очень жарко. Смысла париться в таком климате и ждать, пока муж пытается дать концерт, нет. Пугачева вернется домой, ведь несмотря на все заявления Галкина, она хранит молчание. И оно, это молчание, самый очевидный признак грядущих планов», — написала Миро в ЖЖ.

Миро считает, что Пугачева может по-прежнему хорошо зарабатывать на территории РФ, появляясь на различных шоу, корпоративах, да и очередной прощальный тур реально устроить.

«А в Израиле ей чего? Молча изнывать от жары, пока муж активно ведет соцсети?» — вопросила Лена Миро.

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