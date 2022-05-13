«Много боли, обиды, разочарования, предательства»: бывшая жена Григория Лепса заговорила об изменах

Анна Шаплыкова сделала признание в день своего юбилея.

Бывшая супруга Григория Лепса Анна Шаплыкова 13 мая отмечает свое 50-летие. В день юбилея она решилась на публичное признание.

В микроблоге Анна Шаплыкова поделилась своим детским снимком и написала обращение к самой себе.

Бывшая жена Григория Лепса рассказала, что минувший год был самым сложным в ее жизни.

«Хочу сказать этой девочке, что ее 49 год будет самым сложным в ее жизни! Будет много боли, обиды, разочарования, предательства. И этот год поделит ее жизнь на до и после! Но она обязательно со всем справится, и все останется в прошлом!» — написала Анна Шаплыкова.

Напомним, именно в прошлом году Анна Шаплыкова подала на развод с Григорием Лепсом после двадцати лет брака и рождения троих детей.

В финале поста бывшая жена Лепса пообещала самой себе не думать о плохом и настраиваться на лучшее.

«Я иду в свой 51 год с высоко поднятой головой! Я люблю жизнь, люблю своих родителей, детей и друзей! Я благодарю Бога за каждый прожитый день!» — добавила Анна Шаплыкова.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.