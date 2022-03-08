Разведенный и похудевший Григорий Лепс снова стал улыбаться на камеры

Развод явно пошел 59-летнему певцу Григорию Лепсу на пользу. К такому выводу пришли журналисты, сфотографировав звезду на большом весеннем концерте в честь женщин-военнослужащих 7 марта в «Музее Победы» в Москве.

Как отмечает корреспондент «Комсомольской правды», артист похудел, посвежел и, наконец, снова стал улыбаться перед камерами фотографов. Теперь он снова подходит под образ «счастливого как никто» человека.

Напомним, в конец 2021 года вторая супруга Лепса — балерина Анна Шаплыкова — подала на развод со звездой эстрады после 20 лет брака. По официальной версии, накопившиеся разногласия мужа и жены привели к кризису в отношениях, а по слухам, имела место быть измена со стороны певца. В последние месяцы в новую любовь Григорию приписывали телеведущую Юлию Барановскую и украинскую модель Наталью Болюх. Но кто бы не пригрел у своего сердца разведенного певца, выглядеть он стал лучше.

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