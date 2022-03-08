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Разведенный и похудевший Григорий Лепс снова стал улыбаться на камеры

59-летний артист принял участие в весеннем концерте в «Музее Победы».

Разведенный и похудевший Григорий Лепс снова стал улыбаться на камеры
Григорий Лепс. Фото: Global Look Press

Развод явно пошел 59-летнему певцу Григорию Лепсу на пользу. К такому выводу пришли журналисты, сфотографировав звезду на большом весеннем концерте в честь женщин-военнослужащих 7 марта в «Музее Победы» в Москве.

Как отмечает корреспондент «Комсомольской правды», артист похудел, посвежел и, наконец, снова стал улыбаться перед камерами фотографов. Теперь он снова подходит под образ «счастливого как никто» человека.

Григорий Лепс
Григорий Лепс на концерте 7 марта. Фото: КП/Иван Макеев.

Напомним, в конец 2021 года вторая супруга Лепса — балерина Анна Шаплыкова — подала на развод со звездой эстрады после 20 лет брака. По официальной версии, накопившиеся разногласия мужа и жены привели к кризису в отношениях, а по слухам, имела место быть измена со стороны певца. В последние месяцы в новую любовь Григорию приписывали телеведущую Юлию Барановскую и украинскую модель Наталью Болюх. Но кто бы не пригрел у своего сердца разведенного певца, выглядеть он стал лучше.

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