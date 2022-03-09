«А ведь копия папки!»: бывшая жена Лепса показала 11-летнего сына с грузинскими корнями

Анна Шаплыкова отлично выглядит для своих 49 лет.

Бывшая жена певца Григория Лепса Анна Шаплыкова показала публике подросшего сына Вано. 11-летний наследник знаменитого артиста окреп и стал еще больше походить на своего папу с грузинскими корнями.

Напомним, настоящая фамилия знаменитости Лепсверидзе, а Лепс – его псевдоним.

Схожесть отца и сына заметили многочисленные поклонники Григория Лепса. «А ведь копия папки!», «Второй Лепс растет!», «Красавец мальчик, на папу очень похож», — написали люди в Сети.

Не осталась без внимания публики и внешность бывшей жены Григория Лепса. Фолловеры заметили, что для своих 49 лет Анна Шаплыкова выглядит замечательно. 50 лет экс-танцовщице, к слову, исполнится очень скоро — в мае.

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