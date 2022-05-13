«Поздравляю с 50-летием»: Григорий Лепс назвал бывшую жену «лучшей матерью страны»

Музыкант не забыл о юбилее некогда любимой женщины.

Певец Григорий Лепс в «Телеграме» поздравил свою бывшую жену балерину Анну Шаплыкову с пятидесятилетием.

«Поздравляю с пятидесятилетием лучшую мать страны». Григорий Лепс

Напомним, что Анна Шаплыкова подарила трех наследников Григорию Лепсу. Дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана.

В ноябре 2021 года Анна Шаплыкова подала заявление на развод. Через месяц супругов официально развели после двадцати лет брака. При этом ни Лепс, ни его жена официально свой развод не комментировали. По слухам, музыкант регулярно изменял Шаплыковой.

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