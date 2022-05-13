«У меня много опыта!»: Пригожин заявил, что может организовать свое «Евровидение» в России

Иосиф Пригожин уверен, что европейский конкурс в своем настоящем виде давно изжил себя.

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал международный конкурс «Евровидение». Он заявил, что шоу ему неинтересно, поскольку мероприятие сильно политизировали в последние годы.

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«Музыка должна объединять людей и делать их ближе, а сегодня это стало поводом для разборок. «Евровидение» уже напоминает гей-парад, смотреть его стало неинтересно», — сказал Пригожин НСН.

Муж певицы Валерии также заметил, что вполне достойный конкурс может организовать он сам, раз уже Россия вдруг стала неугодна «Евровидению».

«Надо создать свой конкурс вместо «Евровидения». Я готов сделать свой конкурс «Евровидение», у меня есть много опыта!» — сказал продюсер агентству «РИА Новости».

Пригожин отметил, что именно он придумал и организовал в 1995 году «Золотой граммофон».

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