«Обстоятельства меняют сознание»: Иосиф Пригожин оценил перемены в поведении Андрея Данилко

По словам продюсера, раньше музыкант всегда был деликатен и вежлив.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что украинский певец Андрей Данилко всегда был прекрасным парнем. Никогда и ничего плохого не сделал и не вызывал «аллергических впечатлений» у своих коллег по творческому цеху.

По словам Иосифа Пригожина, он не знает, что в последнее время случилось с Андреем Данилко. Сам лично он его никогда пьяным не видел.

«Но, видимо, обстоятельства меняют сознание. Я его знал только с хорошей стороны. Добрый, дружелюбный, были моменты мы где-то пересекались. Слова грубого от него не слышал». Иосиф Пригожин

Напомним, что Андрей Данилко часто негативно высказывался о России за последние годы. В нашей стране он, думается, появится с концертами нескоро, сообщает МК.ru.

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